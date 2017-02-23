Dubai uçan dron taksilere hazırlanıyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük şehri Dubai’nin yöneticileriyle Çinli dron üreticisi Ehang Inc. ilginç bir taşıma çözümü geliştirmek için işbirliği yapıyor: Pilotsuz uçan taksiler. Dubai’nin fütüristik şehir planı çerçevesinde ilk dron taksi, Temmuz ayında uçuş yapacak. Türünün ilk örneği olan Ehang 184 adlı dron şu anda insan taşıma, lojistik, acil medikal yardım ve felaket tahliyesi disiplinlerinde Çin’de test ediliyor. 30 dakika havada kalabildiği açıklanan taksi dronun maksimum hızı 160 km/s, seyir hızı ise 100 km/s olacak. Müşteri hedef bilgisini girdiği anda dron, en hızlı ve en güvenli rotayı tercih edcek.
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