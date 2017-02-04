2017 model yılı için hazırlanan ve yılın ilk çeyreğinde Dodge bayilerine gönderilecek olan Dodge Challenger GT, dünyadaki tek, 4×4 Amerikan Muscle -Car statüsündeki araç. 4×4 avantajı sayesinde de yeni Challenger GT, kış koşullarıyla da iyi mücadele edebiliyor.
Gerçekten de Amerikan otomobil pazarında, Muscle-Car olarak adlandırılan segmentte ilk kez iki kapılı bir araç 4×4 çekiş sistemiyle donatılıyor. Dodge ürün gamı içerisinde Charger modelindeki AWD sistemini kullanan Challenger GT’de, 3,6 lt’lik hacminde, 305 HP’lik V6 Pentastar motoru yer alıyor. 33.400 USD’lik fiyat etiketine sahip olan Challenger GT’de ayrıca 8 ileri oranlı otomatik şanzımana ve VDC sürüş dinamiği sistemine yer verilmiş.
Bir Cevap Yazın