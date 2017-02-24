Elektrikle 2.000 km!

Çin’in yeni otomotiv ar-ge firması Techrules, yeni enerji teknolojileri üzerinde yaptığı çalışmalarla tanınıyor. İlk prototiplerini geçen yıl sergileyen firmanın son projesi ise Turbine Recharging Electric Vehicle (TREV) ardını verdiği yeni bir seri-hibrid sistemi oldu. TREV aslında elektrik üretmek için mikro-türbin kullanan bir menzil uzatıcı sistem. Sistemin uygulandığı AT96 TREV ve GT96 TREV adlı prototipler, teknik verileriyle (1030 HP güç, 2000 km menzil, 350 km/s maksimum hız, 2.5 sn’lik 0-100 km/s hızlanma, 0.18 lt/100 km tüketim) çok iddialı iki hiper spor otomobil.
Golf GTi’a ABT dopingi
Volkswagen modellerine yaptığı geliştirmelerle tanınan tuning firması ABT Sportline, VW Golf GTi Clubsport S modelini modifiye etti. Standart olarak 310 HP güç üreten Golf GTi Clubsport S, tuning işlemi sonrasında 370 HP güce ulaştı. 380 Nm’lik maksimum tork ise 460 Nm’ye yükseltilmiş. Güç ve torkta elde edilen % 20’lik artış, son süratin de 268 km/s’e […]
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