AutoShow
Ana Sayfa  |  HABER  |  Elektrikle 2.000 km!
24 Şubat 2017  

Elektrikle 2.000 km!

Çin’in yeni otomotiv ar-ge firması Techrules, yeni enerji teknolojileri üzerinde yaptığı çalışmalarla tanınıyor. İlk prototiplerini geçen yıl sergileyen firmanın son projesi ise Turbine Recharging Electric Vehicle (TREV) ardını verdiği yeni bir seri-hibrid sistemi oldu. TREV aslında elektrik üretmek için mikro-türbin kullanan bir menzil uzatıcı sistem. Sistemin uygulandığı AT96 TREV ve GT96 TREV adlı prototipler, teknik verileriyle (1030 HP güç, 2000 km menzil, 350 km/s maksimum hız, 2.5 sn’lik 0-100 km/s hızlanma, 0.18 lt/100 km tüketim) çok iddialı iki hiper spor otomobil.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.