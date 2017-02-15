Ghosn: AvtoVAZ 2018’de kar edecek

Renault CEO’su Carlos Ghosn, Rusya iştirakleri AvtoVAZ’ın önümüzdeki yıldan itibaren kar etmeye başlayacağını söyledi. 2016 yılında Fransız üreticiye 89 milyon Euro zarar yazdıran AvtoVAZ’a Renault’nun yaptığı yatırım ise 1 milyar Euro’yu bulmuştu. Geçen yılki sermaye artırımı ile AvtoVAZ’daki payını yüzde 25’ten 50’ye çıkaran Renault’nun kar getireceğini düşündüğü orta vadeli yeniden yapılanma stratejisi, üretim optimizasyonu, 12 yeni model ve daha fazla yerli parça üretimini de içeriyor.
Terminatör yine satışta
Arnold Schwarzenegger’in Eylül 2014’te satmış olduğu Unimog tekrar yeni sahibini beklemeye başladı. 1977 model özel üretim 231 HP gücündeki dev araç özellikle orta konsolda bulunan Terminatör imzası ile daha yüksek bir bedel ile satılması bekleniyor. Yeni sahibi tarafından yaklaşık 208 bin Euro’ya satın alınan araç için istenen yeni rakam 322 bin Euro. Kar etmek isteyen […]
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