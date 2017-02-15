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15 Şubat 2017  

Ghosn: AvtoVAZ 2018’de kar edecek

Renault CEO’su Carlos Ghosn, Rusya iştirakleri AvtoVAZ’ın önümüzdeki yıldan itibaren kar etmeye başlayacağını söyledi. 2016 yılında Fransız üreticiye 89 milyon Euro zarar yazdıran AvtoVAZ’a Renault’nun yaptığı yatırım ise 1 milyar Euro’yu bulmuştu. Geçen yılki sermaye artırımı ile AvtoVAZ’daki payını yüzde 25’ten 50’ye çıkaran Renault’nun kar getireceğini düşündüğü orta vadeli yeniden yapılanma stratejisi, üretim optimizasyonu, 12 yeni model ve daha fazla yerli parça üretimini de içeriyor.

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