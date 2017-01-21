Honda CR-V ÖDÜLLENDİRİLDİ

Dizel otomobil dergisi Diesel Car, Honda CR-V’yi, 4X4 kullanan ikinci el araçlar sıralamasında yılın otomobili seçti.
Aracı, ferah ve mükemmel donatılmış kompakt SUV olarak niteleyen dergi, uzmanlardan oluşan bir jüriyle bu kararı verdiklerini açıkladı.
2007 ve 2012 yılları arasında üretilen CR-V modellerde yapılan araştırma sonucu, aracın, yeni rakiplerinden ve premium marka alternatiflerinin birçoğundan daha iyi olduğunu saptadılar.
Jüri, CR-V’nin çok yönlü yeteneği, ekipman düzeyi, ayrıca kullanılmış otomobil piyasasındaki değerinin, kararlarından etkili olduğunu açıkladılar.
Gelecek yıl 30. yıldönümünü kutlayacak olan Dizel Car’ın Editörü ve Yayıncısı Ian Robertson, “Honda CR-V, bu yılki onur listesindeki birçok otomobilden daha yaşlı olabilir. Ancak, oldukça pratik, ferah ve ikinci el için oldukça uygun. ” açıklaması yaptı.
“İyi derecede ikinci el 4×4’ler nadiren ucuz fiyata bulunur. Ancak geniş kit seçeneği ve geniş iç hacmini düşündüğünüzde Honda CR-V öne çıkıyor.
Honda İngiltere’deki Cars Başkanı Phil Webb, ise “Kullanılmış araç müşterilerimizin deneyimi bizim için son derece önemli olduğu için bu ödülü kazanmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
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