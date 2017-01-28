Kodiaq’a spor kıyafet

Skoda’nın SUV’u Kodiaq, Sportline adlı yeni paketle daha sportif bir görünüm sunacak. Güçleri 190 HP’ye kadar olan motorlarla sipariş edilebilecek olan Sportline paketi, 19 inçlik jantlar, gövdesindeki siyah renge boyalı kısımlar (ızgara, tavan rayları, ayna kapakları…), koyu renkli arka camlar ve egzozları çevreleyen gümüş renkli dar çerçeve ile diğer modellerden ayrılıyor. Alkantara döşemeli spor koltuklar, 4 sürüş modu, elektrikli aynalar ve yağmur sensörü ise Sportline paketinde standart.
Spyder yollarda
Lamborghini Huracan, modelin üstü açık versiyonu olan Spyder’i yollara çıkarttı. 610 HP gücündeki 5.2 lt hacime sahip V10 motor, 0-100 km/s hızlanmasını 3.4 sn’de tamamlıyor. Otomobilin maksimum hızı 324 km/s. Bu değerlerde kullanılan Spyder’in yakıt tüketimi ise 20 lt/100 km’nin üzerine çıkıyor. Sakin sürüşlerde ise 12.3 lt/100 km ortalaması tutturuluyor. Spyder’ın tavanının 17 saniyede açıldığına […]
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