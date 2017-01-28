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28 Ocak 2017  

Kodiaq’a spor kıyafet

Skoda’nın SUV’u Kodiaq, Sportline adlı yeni paketle daha sportif bir görünüm sunacak. Güçleri 190 HP’ye kadar olan motorlarla sipariş edilebilecek olan Sportline paketi, 19 inçlik jantlar, gövdesindeki siyah renge boyalı kısımlar (ızgara, tavan rayları, ayna kapakları…), koyu renkli arka camlar ve egzozları çevreleyen gümüş renkli dar çerçeve ile diğer modellerden ayrılıyor. Alkantara döşemeli spor koltuklar, 4 sürüş modu, elektrikli aynalar ve yağmur sensörü ise Sportline paketinde standart.

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