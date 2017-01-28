Kodiaq’a spor kıyafet

Nissan Juke, 5’nci doğum gününü ve 700.000 adede ulaşan sınıf birinciliği satış rekorunu sıra dışı bir etkinlikle kutladı. İngiliz sanatçı Owen Gildersleeve, 2.000 parçadan fazla kağıt ve 200 saatten uzun süren çalışma ile birebir boyutlarda origami kağıtlarından yapılmış bir Juke hazırladı. Nissan’ın Japon geleneğini, Japon origami sanatıyla betimleyen sanatçı, farlar, ızgaralar hatta yan aynalar gibi […]