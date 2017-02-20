Lotus Evora Sport 410

Jeep, dünya genelinde başarılı satış rakamlarına imza atan Renegade modeli için şubat ayında, yüzde 0.99 faizle, 40 bin TL’ye kadar, 24 aya varan vadeli kredi imkânı sunuyor. Bununla birlikte yine sınırlı sayıdaki Jeep Renegade modelinde uygulamaya alınan “sunroof hediye” kampanyası da dikkat çekiyor.SUV araçların ikonik markası Jeep, Koç Fiat Kredi desteğiyle en avantajlı koşullarla Jeep […]