İngiliz spor otomobil üreticisi Lotus’un yeni modeli Evora Sport 410, güçlü karakteri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Üretimin senede 150 adetle sınırlandırılacağı haberi üzerine Lotus Evora Sport 410, koleksiyoncuların hedefi haline geldi. Evora Sport 410, efsanevi Lotus modeli Esprit S1’in anısına sahip çıkıyor. Son teknoloji Lotus mühendisliği ile Lotus efsanesi Esprit S1’in tasarım izlerini birleştiren Evora Sport 410, güç konusunda da Esprit S1’den geri kalmıyor. 1,280 kilogram ağırlığa sahip olan Evora Sport 410, ürettiği 410 beygir güç ile 3.9 saniyede 100 kilometre hıza ulaşabiliyor.
Lotus’un özel kişiselleştirme departmanı Lotus Exclusive dokunuşları ile Evora Sport 410, bir çok benzersiz dizayn detayına da sahip oluyor. Özellikle, geniş hava kanallarını barındıran yeni tampon, aracın ön yüzüne yeni bir karakter katarken, tek parçalı karbon fiber arka kısım aracın görsel illüzyonunu tamamlıyor. Aracın B sütunlarına ise, orijinal Esprit grafiklerine sadık kalınarak çıkartmalar yerleştirilmiş.
İç mekanda ise karbon fiber spor koltuklar göze çarpıyor. Kapı içleri ise meşhur Tartan deseni ile kaplanırken, Alcantra kaplama direksiyon ve ön panel gibi parçalar, kırmızı dikişlerle uyum gösteriyor.
Sıradışı görüntüsü ve tarihsel arka planı ile kendini gösteren Evora Sport 410, tüm bunların ötesinde onu daha özel kılan bir şeye daha sahip; güç. Süperşarjlı 3.5 litrelik 6 silindirli motor, 7000 devirde 410 beygir üretebiliyor. 420 Nm tork ile yolcularını koltuklarına yapıştıran Evora Sport 410, gelişmiş aerodinamiği sayesinde yüksek hızlarda 64 kiloluk bastırma kuvveti de sağlıyor.
Lotus Evora Sport 410, yıllık 150 adet üretimle sınırlandırılmış durumda ve bu üretimin üçte biri Avrupa pazarlarına verilecek.
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