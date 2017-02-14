Mercedes E Coupe

Dinamizm sevenler için
Sürüşü de görünümü kadar hızlı… Yeni E Serisi Coupe ile kısa bir tur atma imkanı bulduk.
Oluyormuş işte! Bu yılın ilk aylarında start alacak olan yeni E Coupe, platformunu artık, gerçekten de ismini aldığı E Serisi ile paylaşıyor. Bilindiği gibi güncel modelde C ve E serilerinin karışımı teknolojiler kullanılıyordu. Yenilenen platformla birlikte bu iki kapılı model artık 20 cm daha uzun ama 100 kg daha hafif. Peki ama bu hissediliyor mu?
Kesinlikle! Örneğin görsel olarak… Aracın geniş ve kaslı omuzlara, B sütunları olmayan çerçevesiz yan camlara, ince ve geniş stoplara sahip şık tasarımı İtalyan havası taşıyor. Sürüş dinamiklerinde de benzer bir durum geçerli: Sadece ön yolcu koltuğunda otursak da, bunu sürüş sırasında inceleme fırsatı da bulduk.
E 400 4Matic’in 333 HP güç üreten 3.0 lt’lik V6 motorunda eleştirilebilecek bir şey bulmak mümkün değil. Ayrıca bu motor, özellikle “Sport Plus” modda kesinlikle çok etkileyici. Vites değişimlerinde ve ayağınızı gaz pedalından çektiğinizde egzoz sisteminden öfkeli sesler yayılıyor. Asistan sistemlerde ise Daimler mühendisleri, güvenliğe aşırı önem vermişler: En sportif sürüş modunda bile araç, arkasını sadece küçük ve kontrollü bir şekilde savuruyor. Yani drift yapmak imkansız. Yeni E Coupe’de motorizasyona bağlı olarak arkadan itiş ve 4×4 aktarma seçenekleri sunulurken, giriş seviyesi hariç tüm modellerde 9 ileri otomatik şanzıman kullanılıyor.
Karakteristik (ve pahalı) 12.3 inçlik ekrana sahip kokpiti ise sedan versiyondan tanıyoruz. En dikkat çekici farklılıksa, jet motorlarını andıran fütüristik iç havalandırma üfleçleri. Yeni E Coupe’de çevirmeli-bastırmalı büyük merkezi kontrol düğmesinden vazgeçilip yeni tasarımlı bir dokunmatik panel tercih edilebiliyor.
Audi A5 ve BMW 4 Serisi’nden daha yüksekte konumlandırılan yeni E Coupe, bundan böyle BMW 6 Serisi ve yeni Lexus LC ile rekabet edecek ama daha geniş bir iç mekan sunacak. Ön koltuklardaki genişlikler ve rahatlıklar eskiden olduğu gibi çok iyi. Ancak arkadaki iki adet tekli koltuk da bolca hareket rahatlığı sağlıyor. Büyük cam yüzeyler iç mekandaki ferahlık hissini artırırken, 4 adet yan cam tamamen indirilebiliyor. Arka koltukların arasında bir kol dayanağı bulunmazken, iki bağımsız koltuğun arasındaki boşluk biraz daha kaliteli bir şekilde tasarlanabilirmiş. Bu, S Coupe ile saygı odaklı bir sınıf farklılığı yaratmak için bilinçli tercih edilmiş bir eksiklik olabilir.
Ancak güvenlik seviyesinde böyle bir farklılık yok: Aracı ve çevreyi sürekli kontrol altında tutup, gerektiğinde düzeltmeler yapan birçok dijital koruyucu asistan sistem E Coupe’de standart olarak sunuluyor. Otonom sürüş yolunda da önemli ilerlemeler olsa da, sürücünün direksiyonu bırakıp gazete okuyabileceği ya da televizyon izleyebileceği dönemler hala çok uzak.
YORUM
ANDREAS MAY
HEPSİ AYNI GÖRÜNÜYOR!
İyice sıkıcı olmaya başladı! Sıkıntıdan uyumadan birkaç fikrimi dile getireyim: Evet, yeni E Coupe çok iyi bir otomobil. Evet, kesinlikle oturaklı ve dinamik görünüyor. Evet, gerçek bir prestij objesi. Ancak dikiz aynasında onu gördüğümde, C Coupe veya S Coupe’den ayıramıyorum. Hepsi aynı görünüyor. Sadece boyutları ve fiyatları farklı. Sanki bir salamı alıp farklı kalınlıklarda kesmişler gibi… İşte bunu çoooook sıkıcı buluyorum!
SONUÇ
E Serisi’nin coupe versiyonu teknik olarak kesinlikle çok iyi. Motor muhteşem, süspansiyon tüm talepleri karşılıyor ve zemin bozukluklarını başarıyla emiyor. Durum böyle olunca E Coupe, yavaşça S Coupe’nin karasularına giriyor.
1-E Coupe’nin aile yüzüne kavuşması kötü görünmese de C ve S Serisi bazlı kardeşlerine çok benzemesine neden olmuş.
2-Önemli noktalar
- Çok iyi
- Kesinlikçe çok şık görünüyor. Bravo!
- İyi değil
- Arka koltuklara geçerken başınıza dikkat!
- Şaşkınlık efekti
- Coupelerde ender olarak arka genişlikler de iyi.
- Kim alır?
- Dinamizme önem veren keyfine düşkün insanlar.
3-Uzun arka kısım sayesinde arka koltuklardaki genişlikler göründüğü kadar kısıtlı değil.
4-Meslektaşımız, hafif makyajlı E Coupe’nin testinde ilk sürüş izlenimlerini derledi.
5-E Serisi bazlı coupenin uzunluğu neredeyse 5 m ve bu uzun yapı ona çok yakışıyor.
67-Havalandırma ızgaraları dışında kokpit, E Serisi’nin sedan ve station modelleriyle aynı.
Mercedes E 400 4Matic Coupe
Motor: V6, Bi-turbo, önde uzunlamasına; Motor hacmi: 2996 cc; Maks. güç: 333 HP-5250 d/d; Maks. tork: 480 Nm-1600 d/d; Maks. hız: 250 km/s; 0-100 km/s: 5.3 sn; Güç aktarımı: 4×4, 9 ileri otomatik şanzıman; U/G/Y: 4826/1860/1430 mm; Tüketim: 8.1 lt/100 km; CO2: 183 gr/km
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