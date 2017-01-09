Nesnelerin interneti

Skoda, tüm dünyada gerçekleştirdiği satışlarla, üst üste iki yıldır rekor kırıyor. 2014 yılında dünya çapında 1 milyon barajını geçerek 1 milyon 37 bin 200 adetlik satışa ulaşan Skoda, 2015’te de bu çıtayı bir üst seviyeye çıkararak 1 milyon 55 bin 500 adetle yeni bir rekora imza attı. Markanın Türkiye’deki satışları ise 2015’te yüzde 53 artış […]