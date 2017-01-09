Hyundai, CES 2017’de bir dizi teknolojik yeniliğini tanıttı. Bu yeniliklerin bir bölümü Ioniq isimli otonom sürüş özellikli araçta toplanmışken, geri kalan yenilikler ise nesnelerin interneti olarak adlandırılan kavram üzerinde yoğunlaşmış. Hibrit ve elektrikli versiyonları bulunan Ioniq artık tam otonoma yakın bir sürüşü destekleyebiliyor. Ayrıca hiper bağlantılı otomobil ile akıllı evler, nesnelerin interneti sayesinde birbirleriyle haberleşebilecek. Giyilebilir robotlar ise hareket güçlüğü çeken kişiler ve ağır yük taşınan iş kolları için geliştirilmiş.
Skoda 1 milyon sattı
Skoda, tüm dünyada gerçekleştirdiği satışlarla, üst üste iki yıldır rekor kırıyor. 2014 yılında dünya çapında 1 milyon barajını geçerek 1 milyon 37 bin 200 adetlik satışa ulaşan Skoda, 2015’te de bu çıtayı bir üst seviyeye çıkararak 1 milyon 55 bin 500 adetle yeni bir rekora imza attı. Markanın Türkiye’deki satışları ise 2015’te yüzde 53 artış […]
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