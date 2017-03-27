Kim çevresiyle iletişim halinde olan, tarzıyla fark yaratan ve bulunduğu her ortamda dikkat çeken bir otomobil hayal etmez ? Kullanıcısını anlayan, onu çok iyi tanıyan ve her isteğini öngören bir otomobil ? Dahası onunla gerçekten uyum içinde çalışıp, benzersiz bir deneyim sunan bir otomobil?
Peugeot bu konuya tek kelime ile yaklaştı: Özgürlük. Sürüş modunu ve beraberindeki hisleri seçme özgürlüğü. Hareket özgürlüğü. Peugeot bunları, 2017 Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkarttığı “Instinct Concept” ile ifade ediyor.
Peugeot Instinct Concept ‘özgürlük’ anahtar kelimesi ile tasarlandı: sürüş modunu seçme özgürlüğü ve hareket özgürlüğü. Otonom sürüş özelliğine sahip olan Peugeot Instinct Concept eşzamanlı olarak markanın sürüş keyfi konusundaki kararlılığını da bünyesinde barındırıyor. Peugeot Instinct Concept, sahip olduğu özelliklerle kullanıcısının beklentilerini ve gereksinimlerini en iyi şekilde karşılıyor. Otonom sürüş özelliğine sahip otomobiller, bir sonraki otomotiv devrimi olarak öne çıkıyor. Her üretici bu özelliği gelecekte sunabilir. Aradaki fark ise bunu nasıl sunacağı ile ortaya çıkacak.
Bir otomobil, ilk kez kullanıcısının veri bulutu ile bağlantı kurmasını sağlayan Samsung “ARTIK Cloud” nesnelerin internet (I.o.T) platformuyla donatılıyor. Mobilite kavramına tamamen yeni bir boyut getiren Peugeot Instinct Concept bağlanabilirlik özelliğine sahip her tür akıllı cihaz ile mükemmel bir uyum içinde çalışabiliyor. Araç, kullanıcının akıllı telefonu, akıllı saati veya evdeki akıllı otomasyon sistemindeki veriyi entegre ediyor. Ev, ofis veya eğlence için bir dizi yeni kullanım özellikleri sunan Peugeot Instinct Concept kullanıcıya günlük yaşamındaki davranışları sorunsuz ve kolay bir şekilde yerine getirme imkanı sunuyor.
Peugeot’nun uyarlanabilir i-Cockpit’i otonom sürüş özelliğine sahip aracın gereklerini yerine getirmek üzere yolcu kabinini yeniden yorumluyor. Ekran arayüzleri, seçilen sürüş moduna veya kullanıcı profiline bağlı olarak sürüş öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılandırılabiliyor. Sürücü, Peugeot Instinct Concept’in kontrolünü her koşulda elinde tutabiliyor. Otonom sürüş modunda sürücü orta konsoldaki i-Device üzerinden araca komut verebiliyor veya araca manevra yaptırabiliyor.
Peugeot Instinct Concept geleceğe ışık tutan, tamamen fütüristik ve yenilikçi bir sportif station tasarımı ortaya koyarken akıcı çizgiler aracın aerodinamik tasarımına vurgu yapıyor.
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