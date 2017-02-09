Shell’den: Araca Sipariş Hizmeti

Shell, müşteri deneyimi alanında bir ilke daha imza atarak istasyonlarında yepyeni bir hizmeti hayata geçirdi. Shell Mobil Uygulaması’na eklenen “Aracınıza Sipariş Verin” özelliği ile Shell Select market olan Shell istasyonlarında aracınızdan inmeden yiyecek ve içecek siparişi verebilir, yaklaşık bir buçuk dakikada aracınıza gelen siparişinizin ödemesini nakit ya da kredi kartı ile yapabilirsiniz.
Türkiye akaryakıt sektöründe çok sayıda yeniliğe öncülük eden Shell & Turcas, sektörde bir ilke daha imza atarak istasyonda market alışverişini aracınızdan inmeden gerçekleştirmeye imkan sağlıyor. Shell’in ürün ve hizmetleri hakkında müşterilerini bilgilendiren ve güncel kampanyalardan faydalanmalarını sağlayan Shell Mobil Uygulaması’na eklenen “Aracınıza Sipariş Verin” özelliği ile kullanıcılar, hayatı kolaylaştıran bir deneyim yaşıyor. Shell, bu uygulama ile çocuklarını arabada bırakmak istemeyen ebeveynler, kısıtlı zamanı olan beyaz yakalı çalışanlar ve üniversite öğrencileri gibi; aracından inmeyi tercih etmeyen sürücülere hayatını kolaylaştıracak bir hizmet sunuyor.
Seçili Shell Select market olan istasyonlarda, Shell Mobil Uygulaması’ndan “Aracınıza Sipariş Verin” özelliğini seçen kullanıcılar, akıllı telefonlarından sandviçten tatlı ve tuzlu atıştırmalıklara, sıcak ve soğuk içeceklere kadar 4 kategoride 20’den fazla ürün çeşidini sipariş verebiliyor. Saniyeler içinde verilen sipariş, ortalama bir buçuk dakika içinde hazırlanıyor ve market çalışanları tarafından araca teslim ediliyor. Siparişin ödemesi ise sipariş esnasında belirtilen şekliyle nakit ya da kredi kartı ile yapılabiliyor.
İstanbul’da 6 istasyonda hayata geçen (Maslak, Ihlamur, Ataşehir, Küçükyalı E5, Şenlikköy, Reşadiye) bu yenilikçi hizmetin 2017 yılı sonuna kadar 60 istasyona yayılmasının planlandığını belirten Shell & Turcas CEO’su Felix Faber konuyla ilgili şunları söyledi:
“Yaptırdığımız araştırmalardan biliyoruz ki bugün tüketiciler için en tatmin edici perakende alışveriş deneyimi, onlara zaman kazandırdığını hissettikleri deneyimler. Bunu sağlamak için de dijital dünya ile yüz yüze perakende deneyimini kesintisiz şekilde birleştirmeniz, aynı zamanda tüketicilere keyif verecek ve onları şaşırtacak, hayatlarını kolaylaştıracak işbirlikleri ve kampanyalar sunmanız gerekiyor. 400 bin indirilme ve 160 bin aylık aktif kullanıcı sayısına ulaşan Shell Mobil Uygulaması içine yepyeni bir özellik olarak geliştirdiğimiz “Aracınıza Sipariş Verin” hizmeti ile yine sektörde ilk olan bir hizmeti hayata geçirdik. Yıl sonuna kadar 60’ı aşkın istasyonda hizmete girmesini hedeflediğimiz bu yenilik ile misafirlerimiz araçlarından inmeden en fazla 4 dakika içinde hem akaryakıt alışverişlerini gerçekleştirebilecek hem de yolculukları esnasında yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Shell &Turcas olarak Türkiye’ye yayılmış yaklaşık 1.000’den fazla istasyonumuzda günde 1 milyondan fazla kişiyle yollarımız kesişiyor, onların yolculuklarına keyif katan yeniliklere imza atmayı sürdüreceğiz.”
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