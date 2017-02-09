Skoda Octavia RS 245

Volkswagen Grubu’nun Çek markası Skoda, kompakt oyuncusu Octavia’nın makyajıyla birlikte, sportif versiyon olan RS Serisi’ni de elden geçiriyor. Yeni geliştirilen, (sedan ve station modellerden oluşan) RS 245 Serisi modelleri Mart ayı başındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Yeni Octavia RS 245, adından da anlaşılacağı gibi, artık 245 HP’lik motor gücüne sahip. Yani bir önceki nesildeki en güçlü modelden 15 HP daha fazla güç sunuyor. Yeni şasi teknolojisi ve limited slip diferansiyelli VAQ sistemi sayesinde sürüş keyfi ve performansı daha sportif hale getirilmiş. 0-100 km/s hızlanma 6,6 sn’de gerçekleşiyor, son hız ise 250 km/s’e ulaşıyor. 7 ileri oranlı DSG şanzımanın yer aldığı Octavia RS serisi, sportif tasarım detaylarını ön bölgesinde toplamış. Özel egzoz sistemi ise araca sportif bir ses çıkışı kazandırıyor. İç mekanda ise alüminyum detaylar ve spor koltuklar dikkat çeken özellikler arasında. Ayrıca iç mekanda wifi yayını ve gerçek zamanlı navigasyon sistemi de var. Sürücü destek sistemleri ise üst segmentlerden alınmış.
Bahçe gibi iç mekan
İsviçreli tasarım şirketi Rinspeed, “Oasis” isimli konsept otomobilinin içerisinde adeta bir botanik bahçesi oluşturmuş. Elektrikli bir şehir otomobili konsepti olan iki koltuklu Oasis, büyük cam alanları sayesinde çevre görüşü ve aydınlık iç mekan konularında oldukça avantajlı. Ayrıca güneş panelleri yerleştirilmiş olan tavanı da, aracın elektrik enerjisinin üretimine katkıda bulunuyor. CES 2017’de sergilenen araçta Tübitak’ın da […]
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