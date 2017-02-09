Skoda Octavia RS 245

İsviçreli tasarım şirketi Rinspeed, “Oasis” isimli konsept otomobilinin içerisinde adeta bir botanik bahçesi oluşturmuş. Elektrikli bir şehir otomobili konsepti olan iki koltuklu Oasis, büyük cam alanları sayesinde çevre görüşü ve aydınlık iç mekan konularında oldukça avantajlı. Ayrıca güneş panelleri yerleştirilmiş olan tavanı da, aracın elektrik enerjisinin üretimine katkıda bulunuyor. CES 2017’de sergilenen araçta Tübitak’ın da […]