Skoda Rapid makyajlandı

Skoda’nın küçük ile kompakt sınıf arasında bir konumda yer alan yani Fabia ile Octavia arasında konumlanan Rapid Serisi, bir dizi güncelleme operasyonuyla makyajlandı. Hem Rapid, hem de Rapid Spaceback modellerinin iç ve dış donanımları optimize edildi. Makyajlanan Rapid Serisi Mart ayı başında Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilendikten sonra piyasaya verilecek.
Rapid Serisi’ndeki belli başlı güncellemeler şu alanlarda yapıldı. Öncelikle dış tasarımda önde yeni aydınlatma elemanlarına yer verildi. Yenilenmiş ön tamponlarda yeni nesil dikdörtgen sis farları yer alıyor. Ayrıca ön farlarda BiXenon farlar ve LED kombinasyonu kullanılmış. Ayrıca akıllı far sisteminde otomatik far ve uzun far asistanı da yer alıyor. Arka stoplar için de LED opsiyonu sunuluyor.
İç mekanda ise yeni kapı içleri, yeni gösterge paneli ve yeniden tasarlanmış klima kumandaları yer alıyor. Ayrıca araç içerisinde WLAN Hot Spot internet yayını ve bir düğmeyle SOS yardımı isteme sistemi de Rapid Serisi’ndeki diğer yenilikler olarak öne çıkıyor. SmartLink+ isimli multimedya sistemi ise Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink ve SmartGate standartlarını destekliyor.
Skoda, Rapid Serisi için iki yeni küçük benzinli motoru da programa dahil etmiş. 3 silindirli, 1.0 TSI motorlar sırasıyla 95 ve 110 HP güçlerinde. Rapid’de ayrıca 1.4 TSI ve 1.6 TDI motorlar da sunulmaya devam ediyor. En güçlü versiyonda motor gücü 125 HP’ye kadar ulaşıyor.
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