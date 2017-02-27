Skoda Rapid makyajlandı

Avrupa Birliği, Almanya’da kurulacak 15 bin yeni elktrikli otomobil şarj ünitesi için yeşil ışık yaktı. 5 bin standart ünite ve 10 bin adet de hızlı şarj ünitesini kapsayan bu proje için Alman hükümeti 300 milylon Euro yatırım yapacak. Hükümetin ihale yoluyla destekleyeceği istasyonlarda, hala açık olması ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmasını talep ediyor. Şarj işleminin […]