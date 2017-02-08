Taksiciye müjde: Basit usulde vergi indirimi başladı

6663 sayılı kanunun 89. maddesi 15. bendine istinaden basit usul vergi beyannamelerinde 8000 TL indirime gidildi. Buna göre yıllık 8000 TL üzeri kazanç beyan eden taksi esnafı indirimden faydalanabilecek.
Hükümet, yıllık geliri 8000 TL’nin altında olan taksiciden vergi almama kararı aldı. 8000 TL’nin üzerinde geliri olan mükelleften ise 8000 TL’nin üstü olan kısım için vergi alınacak.
Örneğin daha önce yıllık beyan ettiği tüm kazancı %15 gelir vergisine tâbi olan taksicinin artık yıllık kazancının 8000 TL’ye kadar olan kısmı vergilendirilmeyecek. Maliye bu uygulama ile düşük gelirli esnafın vergi yükünü hafiflettiği gibi vergide gerçek bilgi beyanını teşvik ediyor.
İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur konuya ilişkin olarak şunları söyledi: “Hükümetimizin gerek taksiciye gerekse diğer meslek gruplarına vermiş olduğu destek hepimizin malumu. Taksi esnafının %90’ı basit usul mükellefi. Bu vergi indirimi taksi camiası açısından hükümetimizin bizlere göstermiş olduğu büyük bir destek. Bizler de taksici esnafı olarak bu desteklere duyarsız kalmayacağız. Son günlerde taksicilik adına devrim niteliğinde gelişmeler yaşamaktayız. Hükümetimize müteşekkiriz.”
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