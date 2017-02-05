TOYOTA C-HR VE MILLA JOVOVICH ŞOVU

TOYOTA C-HR VE MILLA JOVOVICH LONDRA’DA BENZERSİZ BİR ŞOVDA BULUŞTU
Çarpıcı tasarımıyla fark yaratan Toyota’nın yeni crossover modeli Toyota C-HR, güzel aktris ve model Milla Jovovich ile birlikte sıradışı bir etkinliğe imza attı. Türkiye’de üretilen yeni Toyota C-HR’ın tanıtımı için, Londra’daki Printworks etkinlik alanında gerçekleştirilen dünyanın ilk “Arabaya Servis” interaktif tiyatro oyununda, C-HR ile birlikte Jovovich de başroldeydi. ‘The Night That Flows’ isimli yedi sahneli interaktif benzersiz prodüksiyonda 100 özel konuğa Berlin, Milano, Paris, Barselona ve Londra olmak üzere beş Avrupa şehrinde hayali bir gece yaşatıldı.
Milla Jovovich’in başrolünde olduğu hikaye; yeni Toyota C-HR’ın dururken bile hareket halinde görünen “akıcı” tasarımından ilham alınarak kurgulandı. Konukların sayısız sahnede farklı karakterleri canlandırdığı hikayede “mükemmel akışa” sahip hareketli bir gece yaşanması amaçlandı. İnteraktif oyunda her bir sahne, beklenmedik ve heyecan verici olaylarla doluydu. Beş Avrupa şehrine göre farklı hikayelerin yer aldığı prodüksiyonda, aracın dinamik sürüşü, çekici elmas tasarımı, sofistike kabini ve konser salonu kalitesinde ses sunan JBL ses sistemi ön plandaydı.
Macera, konukların Toyota C-HR ile Berlin caddelerine gönderilmesiyle başladı. Burada, Berlin Uluslararası Işık Festivali’nde kullanılan inovatif projeksiyonlardan yararlanıldı.
Ardından konuklar Berlin’den kesintisiz ve akıcı bir şekilde Milano’ya geçiş yaptılar. Burada konuklara kendilerinin katıldığı bir defile deneyimi yaşatıldı ve paparazzilerin de gelmesiyle sahne tamamlandı. Defiledeki yürüyüşte, mankenlere İtalyan moda tasarımcısı Fabio Attanasio liderlik ederken, sahne arkasındaki hazırlıklarda ise İtalyan model Giorgia Palmas vardı. Toyota C-HR, tamamen kapalı ve aynalı alanda, eşsiz moda şovunun yıldızı olurken, bu sıra dışı otomobilin her açıdan gösterildiği sahnede, dinamik tasarım ve zarif detaylar sergilendi.
Oyunun devamında Paris’te bir casino’ya giden konuklar, kendilerini rulet masasında etrafında heyecanlı bir kalabalığın ortasında buldular. Fransız krupiye Etienne Pradier, konukları oyuna davet ederek heyecana ortak etti. Herkes bahsini yatırdıktan sonra konuklar bu kez Fransız ralli pilotu Guerlain Chicherit ile buluştu. Pilot devasa ölçülerdeki bir rulet masasında, Toyota C-HR’ın dinamiklerini ve çevik sürüşünü gösterdi.
Ziyaret edilen sonraki şehir ise Barselona’ydı. Burada İspanyol DJ Cuartero’nun kalabalığa hitap ettiği kulüp sahnesi canlandırıldı ve Toyota C-HR’ın kaliteli JBL ses sisteminden yayılan müzik tüm salonu kapladı. Yolculuk, konukların Londra’daki bir bara gelmesiyle tamamlandı. Bu sahnede, yenilikçi miksolog Alex Kratena ve Simone Caporale konukları karşılarken Milla Jovovich de onlara katıldı.
Bu organizasyon, aynı zamanda dünyanın en iyi tiyatro oyuncularını ve teknik tasarım ekiplerini bir araya getirdi. ‘The Night That Flows’ adlı interaktif prodüksiyonun sahne arkasında The Department firmasından Kreatif Direktörler Jonny Grant ve Hamish Jenkinson ile Yapımcı Jessica Rees Middleton yer aldı.
Toyota C-HR için Londra’da gerçekleşen organizasyonda büyük heyecan yaşadığını söyleyen Milla Jovovich “İnteraktif tiyatronun herkesi tamamen farklı bir yolculuğa götürmesini seviyorum ve hiçbir deneyim birbirine benzemiyor. C-HR, Toyota için tamamen farklı bir konsept. Tasarım ve kalitesiyle öne çıkıyor. Güzel görünen bir otomobil ve içi de oldukça tarz. Marka her zaman tasarımda veya yaptıkları işlerde “iyinin de iyisi” arayışında. Bu felsefesinin büyük bir hayranıyım” dedi.
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