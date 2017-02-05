TOYOTA C-HR VE MILLA JOVOVICH ŞOVU

Dijital harita şirketi HERE, CES 2017’de yeni yazılımı Electronic Horizon’ı tanıttı. Bu yazılım sayesinde otomobiller, önlerindeki yolda hangi şartların oluştuğunu bilecek ve sürücünün müdahalesine gerek bırakmadan önlem alabilecek. Electronic Horizon, gerçek zamanlı bulut bazlı HD yol haritalarıyla birlikte çalışabiliyor, yolun birkaç yüz metre veya birkaç kilometre ilerisini tarayıp sürüş karakterini modifiye edebiliyor ve bu sayede […]