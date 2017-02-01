İsveçli otomobil üreticisi Volvo’nun mekanik 4×4 sistemi AWD 20 yaşında. Volvo, ürün gamında üst seri modellerinde AWD sistemini 20 yıldır sunmaya devam ediyor.
İlk yıllarda tamamı mekanik olan sistem, günümüzde akıllı 4×4 sistemlerine doğru şekil değiştiriyor. Özellikle elektrik ve hibrid güç teknolojileri sayesinde 4×4 sistemlerinin daha da akıllı hale geldiği belirtiliyor. Güvenli sürüşe katkılarından dolayı günümüzde müşterilerden gelen AWD talebi iyice artmış durumda. Yeni 90 serisinde AWD model oranı yarı yarıya. Tüm Volvo ürün gamı içerisinde AWD olarak sipariş edilen araç oranı ise % 40’a ulaşmış durumda.
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