Yüksek sosyeteyi oynuyorlar

VW’nin üst sınıfta savaşacak modeli Arteon ilk karşılaştırmasında.
Zenginleri bilir misiniz? Burada kısa bir süre önce zengin olmuş sonradan görmeleri değil, kuşaklardır tüccar ya da sanayici olan ve en azından 10-20 nesildir çok zengin olan köklü ailelerin üyelerini kastediyoruz. İşte böyle insanlar birçokları gibi sonradan görmelerin zevksizliklerinden, aşırılıklarından pek hoşlanmaz.
VW de bu tür zenginler için bir otomobil hazırladı: Arteon. Ancak bunu yaparken yeni amiral gemisini sonradan görmeler gibi zevksiz ya da abartılı bir otomobil haline getirmekten kaçındığını rahatça söyleyebiliriz. Bunun yerine Arteon için, köklü bir markanın yapması gerektiği gibi, zevk sahibi bir kıyafet, zarif bir takım elbise tasarlanmış. 4.86 m’lik heybetli bir gövde, geniş bir ızgara, keskin bakışlı farlar, karoserdeki harika görünümlü ütü izleri, etkileyici bir siluet… Bu kesinlikle “ucuz” veya “zevksiz” görünmüyor. Evet, Arteon daha ilk bakışta üst sınıfa ait olduğunu hissettiriyor.
Durum böyle olunca Arteon’un karşısına, piyasadaki en önemli rakibini getirdik. Evet, çok şey vaat eden bir model olan Volvo S90’dan bahsediyoruz: En zayıfı 254 HP güç üreten motorlar, maksimum kalite, havalı süspansiyon ve 8 ileri otomatik şanzımanla baharatlandırılmış neredeyse 5 m’lik bir otomobil. Yeni VW de Volvo gibi bolca modern teknoloji sunuyor: Sanal kokpit, el hareketlerinizle dokunmadan kontrol edilebilen bir multimedya sistemi, DCC adlı ayarlı süspansiyon, navigasyon destekli otomatik far ayarı ve hız kısıtlama fonksiyonları… Yani neredeyse akla gelebilecek her şey var. Aslında Arteon tamamen yeni bir otomobil değil. Çünkü –inanılmaz gibi görünse de- 4 kapılı bir coupe olan Arteon’da Golf’ün MQB platformu kullanılıyor. Mühendisler bu çomk yönlü platformu uzatıp genişletmişler ama elektronik aksam ve motor/aktarma unsurları diğer tipik bir VW taktiği olarak modellerinden alınmış.
Bu sayede Arteon, MQB platformunu kullanan diğer araçlar gibi gidiyor: Çok başarılı ve olgun. Süspansiyon sorunsuz çalışıyor, direksiyon değişken ayar sayesinde direkt ve hassas, sürüş dengesi ve sürüş özellikleri ise en iyi seviyelerde. Hatta test aracımızın 20 inçlik devasa jantları bile konforu olumsuz etkileyemiyor. Hatta yüksek basınçlı lastiklerine (fabrika tavsiyesi 0.3 bar) rağmen… Volvo’da ise durum farklı: 20 inçlik jantlar, kötü yapılmış her asfalt yamasının üzerinden geçerken vuruntu yapıyor. Motor sesleri de (2.0 lt hacimli bir 4 silindirli turbo) VW’dekinden daha fazla duyuluyor ve alt devirlerde bu sınıfa pek uygun olmayan sarsıntılar yaşatıyor. Volvo’nun direksiyonu da daha hissiz. Yine de S90, daha oturaklı ve zarif hissettiriyor. Tertemiz işçilik ve göze hitap eden kokpit, bize göre Arteon’dan yarımşar sınıf daha yukarıda. Ne yazık ki dokunmatik ekranın karmaşık sayılabilecek mönü katmanları trafikte dikkat dağıtabiliyor.
VW de hissel kontroller sunamıyor. Onun da düğmesiz orta konsolu (fonksiyonlar ekrana yüklü) ve kalkışlardaki sarsıntıları can sıkabiliyor. DSG otomatik şanzımanın kickdown sonrasındaki ağırkanlı vites değişim mantığı konforlu güç akışlarında kesintiye neden oluyor.
Devasa boyutlarına rağmen Arteon’da yetişkinler, arka koltuklarda dik bir şekilde oturamıyor. Bunun nedeni ise alçalan tavan çizgisinin baş mesafelerini olumsuz etkilemesi. Büyük bagaj kapağı ise bu şık asfalt gemisine değişkenlik yeteneği kazandırıyor: Bagajı stationlardaki gibi büyük yükleri (maksimum hacim 1557 lt) taşımak için kullanabiliyorsunuz. VW’nin yaptığı açıklamaya göre Arteon’un Türkiye başlangıç fiyatı 1.5 lt 150 HP’lik motorda 244 bin TL, 2.0 lt 150 HP’lik TDI’da ise 321 bin TL. Volvo S90’ın (2.0 dizel, 235 HP) Türkiye başlangıç fiyatıysa 439 bin TL. Zenginler için paranın ne kadar önemi var bilemeyiz ama, bu kadar lüksün ve konforun bedeli hep yüksek oluyor.
SONUÇ
Andreas Borchmann
jan Horn
Karşılaştırmayı kazandı, sınıf atlamayı başaramadı. VW Arteon iyi bir otomobil ama üst sınıf için “vayyy” efekti eksik. Bunun için fazla sade, fazla Golf görünüyor. Volvo’nun ışıltısı daha parlak. Ancak onun da teknolojilerinin uyumluluğu sorunlu.
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