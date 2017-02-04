Bu yıl yollara çıkıyorlar
Yeni bir yıl daha kapımızda. 2017’de yeni vergi düzenlemesi ve artan kur dolayısıyla yeni fiyat ayarlamaları gündemde. Öte yandan yenilikler de hız kesmeyecek. Markalar, yıl boyunca yeni modellerini otomobilseverlere tanıtacaklar. Nisan ayındaki Autoshow Fuarı döneminde de birçok yenilik sergilenecek.
Fransız Citroën markasının 2017 için 3 önemli yeniliği olacak. Özellikle filo müşterilerinin de beğenisini kazanan küçük sedan C-Elysée, 2017’nin ilk çeyreğinde, makyajlı olarak Türkiye’de satışa sunulacak.
2017’nin ikinci çeyreğinde ise Citroën Spacetourer 8+1 VIP Minibüs ve Jumpy Panelvan ticari araç modelleri Türkiye pazarına sunulacak.
Citroën’de ayrıca gelecek yıl yeni bir B segment SUV da yer alacak ve bu yeni araç 2017’nin son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak.
Honda
Şubat ayında pazara sunacak olan Civic Sedan RS, Türkiye’deki Honda fabrikasında üretilecek. 1.5 lt hacimli turbo benzinli, 182 HP’lik güçlü bir motora sahip. Yılın ilk çeyreğinde ise Honda Civic’in HB versiyonu satışa sunulacak. Bunu ise Autoshow Fuarı’nda sergilendikten sonra, Mayıs ayında satışa sunulacak olan Honda NSX takip edecek. Spor bir otomobil olan Honda NSX’te yüksek teknolojili hibrid sistemler yer alıyor.
Renault
Fransız üreticinin 2017 yılında SUV sınıfında önemli yenilikleri olacak. SUV sınıfının amiral gemisi olacak Renault Koleos yılın ikinci çeyreğinde Türkiye pazarına verilecek. 1.6 lt 130 HP’lik dCi motor ve otomatik şanzımanla gelecek olan Koleos’ta 4×4 seçeneği de yer alacak.
Bir diğer SUV yeniliği ise küçük SUV sınıfındaki Captur’da yapılacak. Makyajla gençlik aşısı yapılacak olan Captur da yine yılın ikinci çeyreğinde Türkiye pazarına sunulacak.
Alfa Romeo
Alfa Romeo’nun orta segment ve üstüne hitap eden 4 kapılı sportif modeli Giulia, 2017’nin ilk çeyreğinde Türkiye pazarına sunulacak.
Volvo
İsveçli Volvo’nun 90 serisi XC90 ve S90’ın ardından, V90 Cross Country ile devam edecek. V90 Cross Country, yılın ilk çeyreğinde Türkiye’de olacak ve D5 AWD 235 HP 2.0 dizel motor ile pazara sunulacak.
Mercedes
Alman yıldızı 2017’de 10 farklı yeniliğini Türkiye pazarına getirmeye hazırlanıyor. Yılın ilk yarısında gelecek yeni modeller şunlar; E Serisi’nin Coupe versiyonu, kompakt SUV GLA’nın makyajlanmış hali, yeni E serisi All-terrain modeli ve yeni AMG GT-R. Ayrıca E Serisi’nin yeni motor seçenekleri olan E 180, E 200 d 4MATIC ve E 300 ile yeni E 63 modellerinin de yılın ilk yarısında Türkiye pazarında olması bekleniyor. Yılın ikinci yarısında ise makyajlanmış S Serisi ile yeni E Serisi Cabriolet modeli de Türkiye pazarına sunulacak Mercedes yenilikleri arasında yer alıyor.
Subaru
Subaru’nun arkadan itişli sporcusu BRZ makyajlanarak 2016 sonundan itibaren Türkiye pazarında satışa sunulacak.
Fiat
İtalyan üreticinin Mazda işbirliğiyle geliştirdiği, iki kişilik roadster Fiat 124 Spider, 2017 yılının Mayıs ayında Türkiye pazarına verilmeye başlanacak.
Yılın üçüncü çeyreğinde ise 500 modelinin 60. Yıl özel serisi modeli Türkiye’de pazara sunulacak.
Hyundai
Güney Koreli üretici yılın ikinci çeyreğinde, yeni kompakt modeli Hyundai i30’u pazara verecek. Avrupa’da geliştirilip üretilen yeni i30’da 1.6 CRDI ve 1.4 T-GDI motorlar yer alacak. Şanzıman olarak ise manuel ve DCT otomatik vites alternatifleri bulunacak.
Infiniti
Premium Japon markası Infiniti’nin Q60 isimli sportif coupe modelinin 2017 yılının ilk çeyreğinden itibaren satışa sunulması planlanıyor. Infiniti Q60 2.0 lt Turbo ve 3.0 lt V6 Twin Turbo benzinli motorlarla üretiliyor.
Jeep
Sadece SUV üreten Jeep’te, markanın ürün konumlamasında Renegade ile Cherokee arasında yer alan kompakt SUV Compass, yenilenerek 2017’nin son çeyreğinde Türkiye pazarına sunulacak.
Lexus
Japon Premium marka 2017’nin ilk çeyreğinde LC500 ve 500h modellerini Türkiye’ye getirecek. Spor Coupe tasarımındaki bu Lexus’larda yeni bir hibrit sistemi ve buna uyumlu yeni bir, dört ileri oranlı otomatik şanzıman yer alıyor.
Land Rover
Arazi aracı konusunda uzmanlaşan Discovery modeli artık daha konforlu ve daha lüks formatta. Yeni Discovery modeli yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacak.
Maserati
İtalyan spor ve lüks otomobil üreticisi Maserati, 2017’nin ilk aylarında Ghibli FL modelini Türkiye’de satışa sunacak. Quattorporte FL ise 2016 son günlerinde pazara verilecek.
Opel
Opel’in 2017’de sunacağı 7 yeni modelin 5’i ülkemize de gelecek. Ülkemize ilk gelecek olanlar Grand Sport adını alacak olan yeni Insignia Ayrıca Crossland X B segmentinde, ağabeyi Grandland X ise Opel’in C Crossover segmentindeki temsilcisi olacak.
BMW
Üst orta sınıfta yer alan yeni BMW 5 Serisi’nin 2017 Mart ayında satışa sunulması bekleniyor. Yeni BMW 5 Serisi 520d ve 530i modelleri ile Türkiye pazarına verilecek.
BMW’nin çok satan 4 Serisi modellerinin de makyaj görmesi bekleniyor. Nisan ayından itibaren Türkiye’ye gelecek olan makyajlı 4 Serisi’nde Coupe, GranCoupe, Cabrio, M4 Coupe, M4 Cabrio modelleri güncellenerek pazardaki rekabete uygun hale getirilecek.
2017’nin Ağustos ayında ise 2 Serisi Coupe ve Cabrio modellerinin makyajlı versiyonlarının Türkiye pazarına verilmesi bekleniyor.
Peugeot
2017’de 3 yeni model pazara çıkacak. Yeni Peugeot 5008 SUV’da 1.2 lt benzinli ve 1.6 lt dizel motor seçenekleri yer alacak. 308 ve 301 modellerinde de küçük makyajlar yapılacak.
Ayrıca iki yeni Peugeot ticari aracı da 2017 içerisinde pazara sunulacak.
Skoda
Çek üreticinin 2017’de iki önemli yeniliği olacak. Skoda’nın kompakt segmentteki oyuncusu Octavia’nın makyajlanmış versiyonu, yılın ilk çeyreğinde Türkiye pazarına sunulacak.
Bunun yanı sıra Skoda, büyük SUV sınıfına da giriyor. 7 kişilik Skoda Kodiaq yılın ilk çeyreğinde Türkiye pazarına sunulacak ve Superb ile birlikte, markanın amiral gemisi unvanını paylaşacak.
Ford
Avrupa’da uzun yıllardır pazarda olan SUV modeli Kuga yılın ilk çeyreğinde yenilenecek. Yeni Kuga daha çekici bir tasarım ve verimli yeni motor seçeneği ile sunulacak.
2.0L dizel otomatik ve arka havalı süspansiyonlu Tourneo Custom 2017 yılının ilk çeyreğinde pazara sunulacak. Tourneo Custom yeni süspansiyon özellikleriyle daha konforlu bir yolculuk vaat ediyor.
Kia
Güney Koreli üretici Kia’nın küçük segmentteki şık modeli Rio’nun dördüncü nesli Şubat ayında piyasaya verilecek. Hem Android Auto, hem de Apple CarPlay entegrasyonu sunan yeni Rio, yaya tanıma özelliği sayesinde, sınıfında Otonom Acil Frenleme özelliğine sahip ilk model olarak dikkat çekiyor. Araçta benzinli ve dizel motor seçenekleri var. Benzinli seçenekler arasında üç silindirli, 1.0 litrelik T-GDI (turbo benzinli direkt enjeksiyon) motoru verimliliğiyle göze çarpıyor.
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