AutoShow
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4 Şubat 2017  

Bu yıl yollara çıkıyorlar

Yeni bir yıl daha kapımızda. 2017’de yeni vergi düzenlemesi ve artan kur dolayısıyla yeni fiyat ayarlamaları gündemde. Öte yandan yenilikler de hız kesmeyecek. Markalar, yıl boyunca yeni modellerini otomobilseverlere tanıtacaklar. Nisan ayındaki Autoshow Fuarı döneminde de birçok yenilik sergilenecek.

 

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