Bu yıl yollara çıkıyorlar

Henüz o etkileyici motor veya turbo ıslığı seslerini duymasak da, sadece görünümü bile tüylerimizi diken diken etmeye yetti. Ocak ayı sonunda piyasaya çıkacak olan yeni Porsche 911 Turbo’da iki güç seviyesi var. Ayrıca her zaman olduğu gibi topmodelde aynı düstur kullanılacak: Her şeyden bolca! Haberin devamı Auto SHOW Ocak sayısında.