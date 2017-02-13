Skoda’nın elektrikli SUV’u

Skoda mühendisleri, VW Grubu’ndaki meslektaşlarının bir süredir yaptığı çalışmaları kullanarak, elektrikli otomobiller hazırlamayı planlıyor. Yapılan araştırmalar eşliğinde ilk elektrikli Skoda’nın bir SUV olmasına karar verilmiş durumda. Elektrikli bir kalbe sahip olan bu kompakt SUV, orijinal Skoda karoserinin altında VW’nin uygun maliyetli motor ve aktarma organlarını barındıracak. Örnek alınan modelse, Audi’nin ürün programına almayı planladığı ama 2021’den önce seri üretime hazır olması beklenmeyen EQ4.
Toyota’da görev değişimi
Şirketten gönderilen açıklamaya göre, görev süresi dolan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Orhan Özer görevinden ayrılıyor. Halen Baş Koordinatör ve Genel Müdür Danışmanı olan Hiroshi Kato, 1 Ocak 2016 itibarıyla şirketin yeni Genel Müdür ve CEO’su olarak göreve başlıyor.
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