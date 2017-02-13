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13 Şubat 2017  

Skoda’nın elektrikli SUV’u

Skoda mühendisleri, VW Grubu’ndaki meslektaşlarının bir süredir yaptığı çalışmaları kullanarak, elektrikli otomobiller hazırlamayı planlıyor. Yapılan araştırmalar eşliğinde ilk elektrikli Skoda’nın bir SUV olmasına karar verilmiş durumda. Elektrikli bir kalbe sahip olan bu kompakt SUV, orijinal Skoda karoserinin altında VW’nin uygun maliyetli motor ve aktarma organlarını barındıracak. Örnek alınan modelse, Audi’nin ürün programına almayı planladığı ama 2021’den önce seri üretime hazır olması beklenmeyen EQ4.

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